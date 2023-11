A última vez que o Palmeiras venceu o Flamengo em terras cariocas foi em 2015, pelo Brasileirão daquele ano, no jogo que fechou a temporada do alviverde imponente. De lá pra cá, foram cinco jogos diante do Flamengo no Rio, com três empates e duas derrotas. O Palmeiras não vence o Flamengo por Brasileiros desde 2017.