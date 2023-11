- Para mim, o campeão sairá do duelo entre Flamengo e Palmeiras, é o meu palpite. Daí sai o campeão brasileiro. Tirando o Flamengo, a tabela do Palmeiras fica linda. Por isso que eu acho que é a final. É mais tranquila que a do Flamengo, que tem mais jogos em casa. Os outros todos, Botafogo, Bragantino, têm tabelas mais difíceis - comentou Tironi.