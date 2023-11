Com Gustavo Gómez, Murilo e Rony retornando de suspensão, Abel Ferreira deve ter todos jogadores à disposição para este jogo que está sendo considerado como uma final antecipada do Brasileirão 2023, uma vez que pela primeira vez, o Verdão pode assumir a ponta da tabela, já que o Botafogo só joga na quinta-feira, diante do Grêmio.