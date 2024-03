CBF fecha com diretor do Palmeiras; saiba se clube buscará substituto

Cícero Souza é anunciado como gerente geral de seleções da CBF (Foto: Lesley Ribeiro/CBF)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 05/03/2024 - 15:06 • São Paulo

Cícero Souza foi confirmado nesta terça-feira (5) como novo gerente de seleções da CBF, o gaúcho deixa o Palmeiras após quase 10 anos na direção do futebol alviverde.

Cícero aceitou o convite de Rodrigo Caetano, novo executivo geral da CBF, e posou em uma foto com a camisa do Brasil estampada com o numero 10 e o seu nome, ao lado do presidente Ednaldo Rodrigues.

Enquanto a CBF ganha um profissional que deixa o Verdão com muita moral com a exigente torcida palestrina, a diretoria alviverde não promete fazer muito esforço para buscar uma reposição imediata para o lugar de Cícero.

Segundo o portal 'Nosso Palestra', Leila Pereira não pensa em um substituto para o gerente de futebol do Palmeiras e agora Anderson Barros ficará 'sozinho' como o grande nome diretivo do futebol do Palmeiras.