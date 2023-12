Nome do momento no Palmeiras, o meia do Bahia fez grande Campeonato Brasileiro e não deve deixar o clube com facilidade. O Grupo City, proprietário da SAF do Esquadrão, promete endurecer as negociações pelo meio-campista e teria recusado oferta de 6 milhões de euros (31,8 milhões de reais) do Alviverde, segundo o jornalista Matheus Barbaço.