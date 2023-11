- Em dezembro pagaremos mais 500 mil dólares e o restante em parcelas sucessivas. Estamos tranquilos quanto a isso, é informação do futebol, acontece. O Caio Alexandre vai ser do Fortaleza. E aí qualquer clube que queira contar com o Caio Alexandre nos procura depois se for o caso - explicou o presidente Marcelo Paz ao Lance!, no último mês.