Caso passe da Ponte Preta, Palmeiras vai igualar marca invicta histórica da era Abel Ferreira

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 12/03/2024 - 16:14 • São Paulo

O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta neste próximo sábado (16), na Arena Barueri, em jogo válido pelas quartas de final do Paulistão 2024.

Caso passe pelo time de Campinas, o Verdão vai alcançar o 19º jogo sem perder e igualaria a maior série invicta da história de Abel Ferreira no comando do Maior Campeão do Brasil.

Entre abril e junho de 2021, o Palmeiras de Abel Ferreira também ficou 19 jogos sem perder, sendo 15 vitórias e quatro empates.

A sequência atual de 18 jogos sem derrota começou no dia 11 de novembro de 2023, quando o Palmeiras bateu o Internacional por 3 a 0, em jogo válido pelo Brasileirão. De lá pra cá, foram 11 vitórias e sete empates.

