Reforço do Palmeiras brilha pelo Novorizontino e tem missão de eliminar São Paulo do Paulista

Rômulo tem dois gols pelo Novorizontino (Foto: Gustavo Ribeiro / Novorizontino)







Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 11/03/2024 - 11:09 • São Paulo

Classificado para a fase final do Paulista, o Novorizontino conta com a estrela de um já contratado pelo Palmeiras para seguir fazendo mais história no Estadual de 2024.

O Tigre do Vale se classificou para enfrentar o São Paulo nas quartas com mais um belo gol do meia Rômulo, que já foi apresentado pelo Palmeiras e vai integrar o elenco de Abel Ferreira após a participação do seu time no Paulistão.

Rômulo marcou o segundo gol do Novorizontino na vitória por 2 a 0 sobre a Portuguesa e fez o seu segundo gol nesse Estadual.

O camisa 10 chega como uma das principais peças do time de Eduardo Baptista que terá a difícil missão de eliminar o São Paulo em pleno Morumbis, na próxima semana.

O time de Novo Horizonte chega invicto contra os principais times do Estado, uma vez que empatou com o Palmeiras na estreia e venceu Corinthians e Santos, ambos como visitante.

Rômulo assinou um vínculo com o Palmeiras até o final de 2028 e estará disponível para as disputas do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores.