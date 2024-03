(Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/03/2024 - 14:36 • São Paulo (SP)

O Palmeiras irá processar John Textor, sócio majoritário da SAF do Botafogo, nas esferas civil, criminal e esportiva, sobre as acusações feitas pelo americano de suposta manipulação de resultados no futebol brasileiro e favorecimento da arbitragem ao Verdão nas duas últimas edições do Brasileirão.

- A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis – nas esferas civil, criminal e esportiva – contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que, recorrentemente, têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro. A nossa história de 109 anos é pautada pela ética e pelo respeito aos adversários e entidades. Se Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos.

O Palmeiras espera que Textor apresente as provas que declarou ter e reiterou respeito ao clube carioca. Na sexta-feira (8), o STJD abriu um inquérito sobre as alegações, e o dono da SAF do Botafogo tem até terça-feira (12) para apresentar provas que sustentem suas acusações. O americano afirma ter áudios de "juízes gravados reclamando de não terem propinas pagas".

Em vídeo divulgado pelo Botafogo, o dono da SAF do Botafogo disse que o árbitro envolvido no suposto jogo manipulado tem sotaque carioca e apitava uma partida em uma “divisão menor”.

A diretoria do Verdão também questiona os estudos apresentados sobre suposto favorecimento da arbitragem ao Verdão no Brasileirão 2023. O proprietário do time carioca contratou a empresa Good Game!, que chegou à conclusão que o Glorioso ficaria com 21 pontos de vantagem em relação ao Alviverde na competição.

VEJA, NA ÍNTEGRA, A NOTA DIVULGADA PELO PALMEIRAS

"A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que tomará todas as medidas legais cabíveis – nas esferas civil, criminal e esportiva – contra o dono da SAF do Botafogo, John Textor, para que ele responda pelas declarações irresponsáveis e levianas que, recorrentemente, têm envolvido o nome do atual bicampeão brasileiro.

A nossa história de 109 anos é pautada pela ética e pelo respeito aos adversários e entidades. Se Textor tem informações sobre a prática de atos ilícitos no futebol brasileiro, que as apresente imediatamente aos órgãos competentes, incluindo os públicos.

Aceitar a derrota, por mais dolorida que ela seja, é o primeiro passo a ser dado por quem almeja se reerguer. Vale lembrar que, no ano passado, sofremos uma dura eliminação na semifinal da Libertadores, mas a superamos rapidamente porque tivemos autocrítica e não terceirizamos culpas.

Em vez de administrar um momento de instabilidade com a frieza que se espera de um empresário, porém, Textor prefere se portar como um caricato cartola à moda antiga.

Ressaltamos o nosso mais profundo respeito pelo Botafogo de Futebol e Regatas, clube centenário com o qual tivemos o privilégio de disputar, em 2023, um dos mais emocionantes Brasileiros da história."