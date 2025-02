O Corinthians anunciou Thais Ferreira como nova zagueira da equipe. Mas o que viralizou fou uma lembrança da torcida de um ocorrido em 2022, enquanto ainda jogava no Palmeiras.

continua após a publicidade

➡️Corinthians muda estratégia e fica perto de contratar Fabrizio Angileri

Na época, Thais exibiu uma faixa com uma frase ofensiva contra a torcida do Corinthians, que dizia "Chora, Gambá", um termo que é visto como pejorativo para a torcida alvinegra. Nas redes sociais, a zagueira pediu desculpas pelo ocorrido.

- Quero pedir desculpa à instituição e a toda Fiel. Às vezes, fazemos coisas no impulso, imaturidade. O mundo dá voltas e a vida me deu esta linda oportunidade - disse a jogadora.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Quem é Thais Ferreira?

Nascida em Campinas, Thais Ferreira passou por times como Guarani, Ponte Preta, Osasco Audax. Em 2019, assinou com o Palmeiras. Inclusive, foi eleita a melhor zagueira do Campeonato Paulista de 2020. Por conta do do bom desempenho, começou a receber convocações para a Seleção Brasileira.

No Palmeiras, passou quatro temporadas. Thais acertou com o Tenerife, da Espanha. Lá, jogou 29 jogos, com três gols e uma assistência.