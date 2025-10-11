A goleada do Palmeiras sobre o Juventude, por 4 a 1, foi muito importante para abrir três pontos de vantagem na ponta do Campeonato Brasileiro, já que foi aos 58 pontos. No entanto, a noite deste sábado (11), no Allianz Parque, teve um sabor muito especial para o atacante Bruno Rodrigues, que marcou seu primeiro gol pelo clube após sofrer duas graves lesões nos joelhos.

O lance aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo, e foi o segundo gol do Palmeiras na partida. Na jogada, Felipe Anderson virou o jogo da direita para a esquerda, e Maurício ajeitou a bola para o camisa 11, que cabeceou. Jandrei vacilou e viu a bola entrar em sua meta. Na comemoração emocionante do camisa 11, que sofreu duas graves lesões, ele se agachou e beijou os dois joelhos. Na sequência, todo o elenco, titular e reserva, comemorou com o jogador, que foi no banco de reservas abraçar a comissão técnica.

- Muita resiliência, muito foco, muito trabalho. Agradeço todo mundo do clube. Não vou citar nomes, porque se não serei muito injusto. Agradecer também ao grupo, que foi fundamental. A todos que confiaram em mim, à minha esposa, que esteve comigo nesses dois anos muito difíceis para mim. Mas já passou, agora é focar, consegui fazer um bom primeiro tempo. Tudo o que eu queria era fazer o gol. Agora é descansar que temos um segundo tempo complicado pela frente - falou o jogador, no intervalo da partida.

- Carinho e respeito que tenho por todos. Sei a hora de brincar e a hora de cobrar também. O respeito continua, o foco continua, que temos mais 11 jogos no Brasileiro para sairmos com o objetivo. Aos poucos vou ganhando meu espaço - finalizou.

Com o resultado, o time de Abel Ferreira ficou três pontos à frente do vice-líder Flamengo, que tem 55 pontos. Os dois times brigam rodada a rodada pela liderança do Nacional.

