Alvo do Palmeiras, Vitor Roque é contestado e perde espaço no Betis

Alvo do Palmeiras, o atacante Vitor Roque, do Real Betis, não vive um bom momento no time espanhol e chegou a amargar o banco de reservas por três partidas consecutivas. Além disso, o brasileiro de 19 anos vê a concorrência no setor ofesivo aumentar, já que o clube buscou Antony, por empréstimo, e contratou Cucho Hernández em uma transação de 13 milhões de euros (aproximadamente R$ 80 milhões).

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras encaminha acerto com novo patrocinador e mira recorde

O técnico do Betis, Manuel Pellegrini disse em coletiva de imprensa que não dá pra exigir do brasileiro uma experiência que ele ainda não tem, mas que ainda pode melhorar e contribuir com a equipe de Sevilha.

- Vitor é um jogador jovem que está iniciando a carreira, tem 19 anos, então talvez não possamos pedir a ele a experiência que um jogador com mais jogos tem, mas acredito que ele se mata nos 90 minutos corridos, tentando criar oportunidades, ele sofreu pênalti, depois teve uma chance cruzada que converteu para nós, ele teve um contra um com o goleiro - avaliou o treinador.

continua após a publicidade

- Acredito que na medida em que ele se acalmar, ele também terá maior precisão em suas limitações na área, mas ele é um jogador que está crescendo e que contribui muito para nós - completou Manuel Pellegrini.

Vitor Roque tem, até o momento, 30 jogos e sete gols pelo Betis. O atacante pertence ao Barcelona e está emprestado até o meio do ano, com opção de compra fixada ao término do vínculo.

continua após a publicidade

Palmeiras depende de Barcelona para avançar em negociação

O Verdão necessita de uma liberação do Barcelona, dono do passe do atacante, para avançar com as tratativas. Nos bastidores, a direção alviverde aguarda uma sinalização positiva do Barcelona sobre a possibilidade de venda para, então, acertar valores com o estafe de Vitor Roque.

Anteriormente, o atacante afirmou que gostaria de permanecer no futebol europeu, mas já avalia um eventual retorno ao Brasil para voltar a atuar com frequência e, consequentemente, recuperar sua forma técnica.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional