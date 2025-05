Auxiliar do Palmeiras exalta Estêvão e desvia sobre ‘decisão’ com o Flamengo

Vitor Castanheira foi o responsável por conceder a entrevista coletiva do Palmeiras após a vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, que garantiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Presente à beira do gramado durante os 90 minutos, Abel Ferreira deixou o estádio logo após o apito final para comparecer à formatura de uma de suas filhas.

Autor de dois gols na segunda etapa, Estêvão foi o jogador mais elogiado pelo auxiliar, que o classificou como "o futuro do Brasil". O jovem, no entanto, se despedirá do clube após a disputa do Mundial de Clubes, rumo ao Chelsea, da Inglaterra, e vive seus momentos finais com a camisa do Verdão.

– É fato que vamos perder um excelente jogador, futuro do Brasil, mas vamos pensar com tempo nisso (...) Um jogador com esta idade, com o rendimento que ele tem, por isso alguém da Europa veio buscar um menino de 17 anos que é brutal. Nos clássicos se calhar não fez gols, mas todo o desequilíbrio e o jogar está aos olhos de todos – afirmou.

No próximo domingo, o Palmeiras encara o Flamengo, em duelo entre líder e vice-líder do Brasileirão. Apesar de reconhecer a importância da partida, Castanheira não acredita que o confronto seja decisivo na corrida pelo título, já que o campeonato ainda está em sua nona rodada.

– Decisivo? Talvez não. Estamos no primeiro terço do campeonato (Brasileirão). É um jogo importante, são três pontos em disputa, nada mais que isso. Amanhã teremos tempo para descansar e depois vamos (comissão e elenco) pensar nesse confronto – finalizou.

Palmeiras avança na Copa do Brasil

O Palmeiras venceu o Ceará por 4 a 0 no placar agregado e avançou às oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, vitória simples fora de casa, com gol de Gustavo Gómez. Já no Allianz Parque, Estêvão, duas vezes, e Flaco López marcaram os gols do triunfo alviverde.

Agora, a equipe comandada por Abel Ferreira aguarda o sorteio realizado pela CBF para conhecer o adversário na próxima fase. A confederação, no entanto, ainda não oficializou a data.