Rafael Ramos cita ‘descuidos’ do Ceará em queda para o Palmeiras

O Ceará perdeu para o Palmeiras por 3 a 0 e foi eliminado da Copa do Brasil. A partida aconteceu nesta quinta-feira (22), no Allianz Parque, com 4 a 0 no agregado. O lateral-direito Rafael Ramos falou sobre o resultado e disse que o time se "descuidou" em lances capitais.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Vovô agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Ceará

— Sabíamos que ia ser um jogo difícil. É sempre difícil jogar aqui. Tentamos não nos expor tanto e procurar nossa chance. Tivemos um gol impedido no 1º tempo. Tentamos manter o mesmo ritmo na segunda parte. Descuidamos em uma ou duas bolas e eles fizeram os gols. E aí era muito difícil dar a volta. Nos expusemos mais e acabamos sofrendo mais gols do que nós queríamos - relatou o defensor.

— Tentamos reverter a situação. Nós lá [na Arena Castelão] fizemos um grande jogo, então sabíamos que tínhamos condições de vir aqui e lutar por uma classificação. Aqui é sempre um pouco mais difícil por conta do gramado sintético. O jogo é mais rápido e convém muito ao jogo deles também. Uma equipe que não para e não desiste - disse.

continua após a publicidade

Partida entre Palmeiras e Ceará, pela Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

— Igualamos o jogo durante algum tempo e é como eu disse. Desconcentramos em um ou dois pequenos lances, que custaram caro - finalizou o atleta.

Agenda do Ceará

Após a eliminação contra o Alviverde, o Ceará volta as suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O clube terá nove dias livres antes do seu próximo compromisso, visto que o duelo contra o Botafogo, que seria neste fim de semana, foi adiado.

continua após a publicidade

Assim, a equipe volta a campo diante do Atlético-MG, em casa, no dia 1º de junho (domingo). O embate contra o Botafogo virá na sequência, no dia 4 de junho (quarta-feira), fora de casa.