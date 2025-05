O Palmeiras venceu o Ceará por 3 a 0 na noite desta quinta-feira (22), no Allianz Parque, e garantiu vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Estêvão, duas vezes, e Flaco López marcaram os gols do Verdão no confronto.

Com o resultado, a equipe comandada por Abel Ferreira iguala a campanha da última temporada, quando foi eliminada pelo Flamengo nas oitavas de final. O próximo adversário será definido em sorteio realizado pela CBF, que ainda não divulgou a data. O Ceará, por sua vez, volta as atenções para o Campeonato Brasileiro.

O que vem por aí?

Agora o Verdão vira a chave e volta suas forças para a disputa do Campeonato Brasileiro. O time de Abel Ferreira é o líder com 22 pontos e enfrenta o Flamengo, vice-líder com 19, no próximo domingo (25), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque, pela 10ª rodada da competição.

