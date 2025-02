Com Felipe Anderson e Rony, Palmeiras inicia preparação para o Dérbi

O Palmeiras iniciou na manhã desta segunda-feira (3) a preparação para o Dérbi, válido pela sétima rodada do Campeonato Paulista, com uma novidade. Em transição física após recuperar-se de dores no púbis, Felipe Anderson participou de parte do trabalho integrado ao elenco.

+ Martínez comenta desconfiança da torcida do Palmeiras e se coloca à disposição contra o Corinthians

Reintegrado ao grupo após a negociação com o Al Rayyan, do Catar, melar por problemas burocráticos, Rony também participou das atividades, mas não deve ser relacionado pela comissão técnica, mesmo inscrito na lista A do Palmeiras para o Paulistão.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na goleada sobre o o Guarani realizaram atividade regenerativa na parte interna do centro de excelência, enquanto o restante do atletas foram divididos em dois grupos para a disputa de um coletivo, que contou com a presença de jovens do time sub-17.

O Palmeiras está invicto há sete jogos contra o Corinthians no torneio estadual. Desde a última derrota, na fase de grupos de 2020, o Verdão soma duas vitórias e cinco empates diante do rival.

O bom retrospecto também aparece considerando todas as competições. Nos últimos 17 Dérbis, o Palmeiras perdeu apenas duas vezes. A sequência começou nas finais do Paulistão de 2020, quando o time alviverde ficou com o título. Desde então, foram oito vitórias e sete empates.

Reintegrado, Rony está à disposição da comissão técnica do Palmeiras para o Dérbi (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras para o Dérbi

A provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Corinthians tem: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Vanderlan (Piquerez); Aníbal Moreno, Richard Ríos e Raphael Veiga e Maurício; Estêvão e Facundo Torres.

As equipes se enfrentam na próxima quinta-feira (6), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela sétima rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista.