Palmeiras tem presença de novas contratações e segue preparação para jogo com o Sport

O Palmeiras seguiu, na manhã deste sábado (23), com a preparação para o duelo contra o Sport, no Allianz Parque, válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contratados nesta janela de transferências, Carlos Miguel e Jefté participaram das atividades realizadas na Academia de Futebol.

Palmeiras segue reformulação no elenco e avalia negociar destaque da base

Abel Ferreira liderou um treinamento posicional com ênfase em movimentações e construções de jogadas adaptadas ao próximo adversário. Na sequência, o grupo alviverde realizou atividades de enfrentamento.

No primeiro turno da competição, o Palmeiras derrotou o Sport por 2 a 1, fora de casa. À época, os gols da equipe foram marcados pelo lateral-esquerdo Piquerez e pelo atacante Flaco López, artilheiro da equipe na temporada (15 gols).

A tendência é que a comissão técnica volte a escalar o Palmeiras com força máxima após a classificação às quartas de final da Copa Libertadores. No jogo de volta contra o Universitario, Abel rodou algumas peças após vencer a partida de ida por quatro gols de diferença.

Desde que retornou dos Estados Unidos, onde foi eliminado do Mundial de Clubes pelo Chelsea, o Palmeiras segue sem perder no Brasileirão, com cinco vitórias e dois empates.

Jefté, nova contratação do Palmeiras, durante treinamento na Academia de Futebol (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Sport tem: Weverton; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres (Allan), Vitor Roque e Flaco López.

As equipes se enfrentam na próxima segunda-feira (25), a partir das 19h (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Com 39 pontos, o Verdão ocupa a segunda colocação, quatro atrás do líder Flamengo, que tem um jogo a mais.