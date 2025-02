Ceará anuncia contratação por empréstimo de meia-atacante do Palmeiras

O Ceará anunciou na tarde desta sexta-feira (7) a contratação de Rômulo. O meia-atacante, que pertence ao Palmeiras, chega ao Vozão por empréstimo, válido até dezembro de 2025. No novo clube, o jogador irá reeditar a parceira com Léo Conde, seu comandante no Novorizontino.

Contratado no início de 2024 após se destacar no Campeonato Paulista, Rômulo não conseguiu se firmar na rotação proposta pelo técnico Abel Ferreira. Ao todo, disputou 12 partidas com a camisa alviverde no ano, não marcou gols e deu apenas uma assistência.

Já na atual temporada, ele recebeu novas oportunidades com o rodízio proposto pela comissão técnica e entrou em campo quatro vezes, sendo duas como titular. No entanto, não conseguiu aproveitar as chances e acabou cedido por empréstimo.

A diretoria alviverde entende que o jogador precisa de mais minutos para desenvolver seu futebol e, no Ceará, terá um calendário completo, incluindo as disputas da Copa do Brasil e da Série A do Campeonato Brasileiro. Devido ao avanço das negociações, o meia não foi relacionado para o clássico contra o Corinthians na última quinta-feira (6).

Rômulo, novo reforço do Ceará, durante treinamento do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti / Palmeiras)

Formação de Rômulo

Na base, Rômulo passou por algumas equipes do futebol paulista e pelo Athletico-PR. Já na reta final de sua formação, chegou ao Grêmio Novorizontino-SP, clube que defendeu de 2019 a 2023.

No time paulista, profissionalizou-se na temporada de 2022. Naquele ano, o novo reforço do Ceará disputou 26 jogos, marcou um gol e deu três assistências. No ano seguinte, atuou em 53 partidas oficiais, balançou as redes 11 vezes e contribuiu com nove assistências, fechando a melhor temporada de sua carreira e chamando a atenção do Palmeiras.