Palmeiras segue reformulação no elenco e avalia negociar destaque da base

O Palmeiras segue ativo no mercado e busca ajustes finais no elenco antes do término da janela de transferências, no início de setembro. Com pouca minutagem após a disputa do Campeonato Paulista, Thalys entrou no radar de clubes do futebol europeu e tem futuro incerto na Academia de Futebol.

A diretoria alviverde mantém negociações com o Olympiacos, da Grécia, há dias, e o estafe do atleta vê com bons olhos uma transferência rumo à Europa. A tendência é que as tratativas sejam finalizadas nos últimos dias de agosto.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Venê Casagrande e confirmadas pela reportagem do Lance!.

Tido por Abel Ferreira como o principal centro-avante da equipe após ser integrado ao elenco profissional no início da temporada, Thalys chegou a ter sequência como titular no Campeonato Estadual e viajou com o grupo para a disputa do Mundial.

- Hoje, Thalys é o nosso melhor centroavante. O Flaco teve algumas dificuldades e precisamos mais dele, com mais vontade. Ele teve um problema no nariz, está voltando a usar máscara e isso atrapalha um pouco - disse o profissional no início do ano.

Diferente de Luighi e Allan, outras crias da Academia selecionadas pela comissão técnica para realizar a transição para a equipe principal, Thalys não recebeu oportunidades durante a competição disputada nos Estados Unidos e voltou a atuar pelo sub-20 do Alviverde em algumas ocasiões.

Thalys pela equipe profissional do Palmeiras

Desde que passou a atuar pelo Palmeiras, o atacante totaliza 13 partidas oficiais, com dois gols marcados, incluindo um na vitória por 2 a 1 sobre o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista.

Atualmente, Abel Ferreira conta com Vitor Roque e Flaco López como opções para o setor, que passaram a formar a dupla de ataque titular. Além deles, Luighi, também da base, pode atuar de forma improvisada na posição