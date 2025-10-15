Assista ao vivo à coletiva de Abel Ferreira após Palmeiras x Red Bull Bragantino

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino de maneira categórica na noite desta quarta-feira (15), e manteve a liderança do Campeonato Brasileiro. Assista à coletiva do técnico Abel Ferreira após a vitória por 5 a 1 sobre a equipe do interior paulista.

Com direito à “lei do ex”, Jhon Jhon abriu o placar de pênalti, mas o Palmeiras reagiu com autoridade e construiu uma goleada. Bruno Fuchs, Vitor Roque (duas vezes), Felipe Anderson e Flaco López marcaram os gols que garantiram mais uma vitória do Verdão no Allianz Parque.

Com o resultado, o time de Abel Ferreira chegou aos 61 pontos e ampliou a vantagem sobre o vice-líder Flamengo, que ainda enfrentará o Botafogo nesta rodada. O Bragantino, por sua vez, segue na parte intermediária da tabela, com 36 pontos.

O próximo compromisso do Palmeiras será no domingo (19), em confronto direto com o Flamengo, no Rio de Janeiro, pela disputa do título do Brasileirão. Um dia depois, o Bragantino volta a campo contra o Juventude, em Caxias do Sul.

Desde o início do duelo no Allianz Parque, o líder do campeonato mostrou sua força. O Palmeiras dominou as ações, manteve a posse de bola e criou as primeiras chances de perigo, mas teve dificuldades para transformar o volume ofensivo em gols. O Bragantino, recuado, apostava em cruzamentos e bolas longas para tentar surpreender.

Em uma dessas jogadas, Bruno Fuchs acabou tocando a bola com o braço dentro da área, e o árbitro Raphael Claus, com auxílio do VAR, marcou pênalti. Na cobrança, Jhon Jhon bateu com categoria, deslocou Weverton e fez valer a “lei do ex”.

Atrás no placar, o Palmeiras aumentou o ritmo e empurrou o adversário para o campo de defesa. A insistência foi recompensada nos acréscimos do primeiro tempo, quando o próprio Bruno Fuchs se redimiu e marcou o gol de empate.

Nos minutos finais da etapa inicial, o Verdão seguiu pressionando e tentou a virada em jogadas ensaiadas de escanteio, mas a igualdade persistiu até o intervalo.

O segundo tempo, porém, foi amplamente dominado pelo time alviverde. Sem mudanças, Abel Ferreira manteve a equipe ofensiva, e logo no início, Vitor Roque virou o placar. Pouco depois, Felipe Anderson ampliou após bela construção coletiva.

Flaco López, que vivia um momento especial após ter sido titular pela primeira vez na seleção argentina, saiu do banco para marcar o quarto gol, aproveitando rebote de Lucão dentro da área.

Ainda houve tempo para mais. Em grande fase, Vitor Roque voltou a balançar as redes e fechou a goleada, coroando uma atuação de gala do Palmeiras diante de sua torcida no Allianz Parque.