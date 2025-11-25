Decisão da arbitragem em Grêmio x Palmeiras revolta torcedores: 'Acabou'

Grêmio e Palmeiras estão se enfrentando, na noite desta terça-feira (25), em jogo decisivo na luta pelo título do Campeonato Brasileiro. No primeiro tempo, uma decisão da arbitragem revoltou muitos torcedores nas redes sociais.

Até aqui, Grêmio x Palmeiras vão empatando em por 1 a 1. Facundo Torres, de cabeça, abriu o placar para o Verdão, mas Amuzu empatou. Vale lembrar que em caso de derrota, o time de Abel Ferreira pode dar adeus a disputa do Brasileirão.

No final do primeiro tempo, o argentino Pavón cruzou uma bola para a área, mas ela pegou no braço de Jefté. Em campo, o árbitro não marcou o pênalti, e o VAR também não recomendou revisão. A decisão revoltou torcedores nas redes sociais. Veja o lance e os comentários abaixo:

Sosa em ação na partida entre Grêmio x Palmeiras pelo Brasileirão (Foto: WILLIAN ABI/Pera Photo Press/Gazeta Press)

Veja o lance polêmico em Grêmio x Palmeiras e a repercussão

Escalações do Verdão

O técnico Abel Ferreira disse que jogou a toalha no Cameponato Brasileiro, já que a três rodadas do fim, o Flamengo tem quatro pontos de vantagem na ponta. Pensando nisso, o treinador mantém o foco do Palmeiras 100% na disputa da final da Libertadores, no próximo sábado (29), em Lima, no Peru, justamente contra o Rubro-Negro. Portanto, o duelo contra o Grêmio de logo mais, às 21h30 (de Brasília), em Porto Alegre, terá um time alternativo para Grêmio x Palmeiras.

O elenco viajou para o Rio Grande do Sul na véspera do duelo entre Grêmio x Palmeiras, na segunda-feira (24), mas sem 11 jogadores que ficaram na capital paulista por mais um dia para um processo de recuperação a pedido da comissão técnica, segundo apurou o Lance!.

Abel definiu assim o time para Grêmio x Palmeiras: Marcelo Lomba; Giay, Benedetti, Micael e Jefté; Aníbal Moreno, Emi Martínez, Mauricio e Felipe Anderson; Sosa e Facundo Torres.