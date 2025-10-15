Eric Faria aponta a principal diferença entre Flamengo e Palmeiras: ‘Não é de hoje’

Diante do momento decisivo na temporada, Eric Faria destacou que a confiança dos jogadores do Palmeiras é o principal diferencial em relação ao Flamengo na briga pela liderança do Brasileirão. Durante o programa “Seleção Sportv”, o jornalista reforçou que a equipe encontrou uma forma de jogar e acreditou no novo modelo implementado por Abel Ferreira.

Ao mesmo tempo em que o Palmeiras cresceu de produção, Eric Faria ressaltou que o Flamengo desperdiçou chances valiosas de se firmar no topo da tabela devido à insegurança em jogos decisivos contra Vasco e Grêmio.

- Eu acho que o Palmeiras joga com mais confiança do que o Flamengo. O Palmeiras encontrou um jeito de jogar e os jogadores estão muito confiantes nesse novo modelo que o Abel adotou. Então, você vê que mesmo no jogo polêmico contra o São Paulo, tava 2 a 0, e o time continuou na mesma batida, o Abel foi usando o banco de reservas e fez três gols no Morumbi. Erros da arbitragem à parte, não é fácil você fazer três gols no São Paulo fora de casa - disse, antes de completar.

- Então, há um trabalho que vem sendo feito e os jogadores estão muito confiantes com o que vem acontecendo. Não é de hoje que eu vejo o Flamengo muito inseguro em alguns momentos. O time falhou em jogos importantes no Maracanã contra Vasco e Grêmio, não conseguiu duas vitórias que seriam um diferencial na luta contra o Palmeiras - comentou Eric Faria.

Flamengo e Palmeiras entram em campo nesta quarta

Às vésperas do confronto decisivo entre os líderes do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo entram em campo nesta quarta-feira (15). No final de semana, os rivais fazem o principal jogo do campeonato, até o momento, no Maracanã.

Palmeiras recebe Bragantino no Allianz Parque

🟢Palmeiras e Red Bull Bragantino se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em jogo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão do Premiere (pay-per-view).

Flamengo visita Botafogo

🎟️A um dia do clássico entre Botafogo e Flamengo, 17 mil ingressos vendidos. O setor visitante (sul) já está esgotado, mas os demais seguem à venda para a torcida alvinegra. A bola rola às 19h (de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos.

