O Bahia conseguiu um ótimo resultado diante de seus torcedores na Arena Fonte Nova ao vencer o Palmeiras, por 1 a 0, na tarde deste domingo (28), pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Ademir, que retornou aos gramados após um mês. O time comandado por Abel Ferreira, por sua vez, perdeu sua invencilidade de seis jogos no Brasileirão - dez levando em conta a Libertadores - e também a chance de tentar assumir a liderança nesta rodada.

✅ FICHA TÉCNICA

BAHIA 1 X 0 PALMEIRAS

CAMPEONATO BRASILEIRO - 25ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 28/09/2025 - 16h

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

🥅 Gols: Ademir (32'/2°T) (1x0);

🟨 Cartões amarelos: Acevedo, Gabriel Xavier, Gilberto e Ademir (BAH); Giay (PAL);

🔴 Cartão vermelho: -

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Michael Stanislau (RS);

🏁VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).

⚽ ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni)

Ronaldo; Gilberto, Gabriel Xavier, Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Rodrigo Nestor (Michel Araújo) e Everton Ribeiro; Kayky (Ademir), Sanabria (Zé Guilherme) e Willian José (Tiago).

PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)

Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez (Jefté); Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno), Andreas Pereira (Allan) e Felipe Anderson (Ramón Sosa); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres).

Veja a coletiva de Abel Ferreira na íntegra:

