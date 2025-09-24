Palmeiras tem retrospecto positivo contra o River Plate em mata-mata e tenta confirmar vaga na Libertadores

O Palmeiras tem um dos jogos mais importantes deste segundo semestre nesta quarta-feira (24), quando recebe o River Plate, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O time de Abel Ferreira, no entanto, joga por um empate para avançar à semifinal, já que venceu o adversário por 2 a 1, em Buenos Aires. E os bons resultados em mata-mata contra os argentinos fazem com que o torcedor alviverde fique ainda mais confiante.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras vê números dispararem pós-Mundial em segundo semestre positivo

Os mais surpersticiosos têm motivos para pensar positivo. Isso porque esta é a terceira vez que Palmeiras e River Plate se enfrentam em fases eliminatórias do torneio continental, e em todas os brasileiros levaram a melhor. E mais: sagrou-se campeão ao final dos campeonatos dos anos em questão.

O primeiro encontro aconteceu, em 1999, nesta mesma fase do torneio atual. Na Argentina, o Palmeiras sofreu e acabou derrotado por 1 a 0, mas em São Paulo, na volta, prevaleceu a força alviverde: 3 a 0 e a vaga para a semifinal.

continua após a publicidade

Em 2020, um novo e mais recente encontro. O Palmeiras de Abel Ferreira venceu por 3 a 0 na ida, em Buenos Aires, mas em um jogo repleto de emoções na volta, acabou perdendo por 2 a 0, no Allianz Parque. Apesar do revés, o placar do agregado fez com que o time ficasse com a vaga para a decisão daquele ano.

Esta, aliás, foi a última derrota do Palmeiras em jogos de volta na competição. Desde a derrota para o River Plate, em janeiro de 2021 (válido pela Libertadores de 2020), o time disputou outros 11 confrontos decisivos, com três vitórias e oito empates. Ao todo, foram 15 gols marcados e apenas seis sofridos neste período.

continua após a publicidade

➡️Antes volante, Gustavo Gómez revela como começou a jogar de zagueiro

Números de Abel pelo Palmeiras na Libertadores empolgam

No torneio continental, o português comandou o Palmeiras em 61 jogos, com 41 vitórias, 15 empates, apenas cinco derrotas. Foram dois títulos, em 2020 e 2021, e quatro semifinais, além de 144 gols marcados e 43 sofridos.

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras