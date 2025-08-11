Ex-jogador elogia titular do Palmeiras mas faz alerta a equipe: ‘Falta algo’

O Palmeiras venceu o Ceará por 2 a 1, no último domingo (10), no Allianz Parque, pela 19ª rodada do Brasileirão. Ao analiar a partida, Edu Dracena, ex-jogador do Alviverde, elogiou a atuação do atacante Vitor Roque. Apesar disso, ele se mostrou preocupado com a performance da equipe de Abel Ferreira.

Durante o programa "Jogo Aberto", desta segunda-feira (11), o atual comentarista da "Band", apontou que o Palmeiras venceu mas não convenceu em campo. Edu Dracena destacou que a equipe precisa recuperar a confiança das últimas temporadas.

- O Vitor Roque estava precisando desse gol. Na minha opinião, este foi o melhor jogo dele pelo Palmeiras. Ele foi o melhor em campo, pela dedicação, empenho e entrega, não tem bola perdida com ele. Mas assim, realmente a equipe não empolgou. O resultado foi fundamental, após uma eliminação diante do Corinthians, para dar tranquilidade na Libertadores - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Agora, tem muitos jogadores abaixo do esperado. Rendendo muito pouco. A gente entende que existe a falta de confiança pelo momento. Mas falo de postura dentro de campo, como na marcação, está falntando um pouco daquele algo a mais, que fez a diferença em jogos e títulos que o Palmeiras ganhou. É um sinal de alerta. Quem sabe, o Abel dando oportunidades a outros jogadores, como o Flaco López, ele encontre um time - concluiu.

Palmeiras x Ceará

A vitória do Alviverde aconteceu de virada. Após um primeiro tempo sem gols, o Alvinegro abriu o placar logo no retorno do intervalo. O cronômetro marcava seis minutos da segunda etapa, quando Lourenço balançou as redes do Allianz Parque.

Atrás do placar, a equipe de Abel Ferreira se lançou ao ataque. A reviravolta começou com Flaco López, que marcou de pênalti, aos 22 minutos. O nome da virada foi Vitor Roque, que voltou a marcar pelo Palmeiras dois minutos depois do primeiro gol. A ação do camisa 9 garantiu a vitória para a equipe.

Com o resultado, o Alviverde alcançou a maraca de 36 pontos na tabela do Brasileirão, e assim, permanceceu na terceira colocação. A diferença para o Cruzeiro, atual vice-líder, diminuiu para um ponto, devido a derrota do clube celeste para o Santos na rodada. O Flamengo segue na ponta da tabela com 40 pontos.