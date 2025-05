Dois dias após emitir uma portaria interditando a Arena Barueri, a Federação Paulista de Futebol (FPF) publicou nesta sexta-feira (23) um novo documento, onde libera o estádio do Palmeiras para ser usado em partidas de futebol. Assinado por Marina Tranchitella, Diretora de Segurança, Infraestrutura e VAR da

FPF, a portaria afirma que a liberação ocorreu mediante a apresentação de documentos solicitados ao alviverde.

A autorização para o uso do estádio acontece em meio a um embate político entre a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, e Reinando Carneiro Bastos, atual comandante da FPF. A mandatária palmeirense chegou a afirmar que o motivo da interdição teria sido pelo não apoio do clube à candidatura de Reinaldo à presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O próprio representante da FPF se pronunciou publicamente sobre o tema na última quinta-feira (22), afirmando que o estádio seria liberado pela entidade nesta sexta-feira. A administração do estádio, que pertence à Leila Pereira, enviou um plano de utilização do espaço com capacidade reduzida. A proibição do uso da arena surgiu com a alegação de "reformas e impossibilidade de realização de jogos com público".

O sinal verde para o uso da Arena Barueri afeta positivamente os times de base e feminino do Palmeiras, que utilizam o espaço com frequência. O elenco principal, entretanto, não tem competições organizadas pela FPF neste ano, após o término do campeonato paulista.

Em meio ao imbróglio para a liberação do espaço, Leila Pereira deu uma entrevista ao canal "Amazon Prime" antes do duelo entre Palmeiras e Ceará, na Copa Do Brasil, e ressaltou que sua administração foi a responsável por revitalizar e tornar a Arena Barueri um espaço adequado para receber jogos com público.

- O estádio estava precário, precisando de reformas. Investimos cerca de R$ 70 milhões e disputamos clássicos, contra o São Paulo, contra o Corinthians, e o estádio está uma belezinha. (...) Esses jogos não posso jogar lá com a justificativa que o estádio está em obras. Então como eu joguei lá contra São Paulo e Corinthians? - questionou a presidente na noite de quinta-feira.

Embate político entre Leila e FPF

A presidente do Palmeiras também citou o desgaste com Reinaldo Carneiro Bastos como o motivo da interdição emitida no meio da semana. A mandatária afirmou que não ficou surpresa com a decisão, disse abertamente que acredita ser uma represália do representante da FPF e ainda explicou o apoio de sua gestão à candidatura de Samir Xaud.

- Para mim não foi surpreendente que depois que não apoiei o candidato da Federação o estádio foi interditado para jogos da Federação. (...) Sim, eu acho que foi uma represália do Reinaldo Carneiro Bastos. (...) Eu apoio o Samir porque são as mesmas pautas que o Palmeiras defende. Diminuição do campeonato estadual, mudança de calendário, profissionalização da arbitragem e fair play financeiro - detalhou Leila Pereira.

Em 2023, ma das empresas de Leila Pereira venceu a licitação para administrar a Arena Barueri pelos próximos 35 anos. Nos últimos meses, o clube investiu cerca de R$ 50 milhões em melhorias no local, como modernização dos vestiários, arquibancadas, área de imprensa, além da instalação de cobertura em parte do estádio.

Palmeiras na Arena Barueri

Segunda casa do Verdão, a Arena Barueri recebeu os clássicos contra Corinthians e São Paulo neste ano, válidos pelo Campeonato Brasileiro. O primeiro terminou com vitória por 2 a 0, com gols de Emiliano Martínez e Piquerez.

Já no Choque-Rei, a equipe comandada por Abel Ferreira contou com gol de Vitor Roque nos acréscimos da segunda etapa para vencer por 1 a 0.

Confira o comunicado da Federação Paulista de Futebol

Marina Tranchitella, Diretora de Segurança, Infraestrutura e VAR da Federação Paulista de Futebol, no uso das atribuições legais e regimentares, determina: que a Arena Barueri da cidade de Barueri está liberada para jogos organizados por esta Federação, devido à apresentação de documentação para realização de jogos com público. Esta portaria entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.