Entenda por que Abel não concedeu coletiva após classificação do Palmeiras

De volta ao banco de reservas do Palmeiras após cumprir suspensão, Abel Ferreira não concedeu entrevista coletiva após a vitória por 3 a 0 sobre o Ceará, no Allianz Parque, que garantiu a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

O técnico português deixou o estádio logo após o apito final para acompanhar a formatura de uma de suas filhas, segundo informou a assessoria de imprensa do clube. Com isso, o auxiliar Vitor Castanheiro foi o responsável por atender a imprensa.

Assim como na vitória sobre o Red Bull Bragantino, no último fim de semana, Abel seguirá suspenso no Brasileirão e será desfalque no banco de reservas na partida contra o vice-líder Flamengo, no domingo.

Ao todo, serão três confronto consecutivos sem entrevista de Abel Ferreira, que falou pela última vez na vitória por 2 a 0 sobre o Bolívar, pela quinta rodada da fase de grupos da Libertadores.

Como foi a classificação do Palmeiras na Copa do Brasil

Foram 45 minutos de muita disputa no meio de campo e domínio do Palmeiras, que criou as principais chances de perigo. Pelas pontas, principalmente com Estêvão e Piquerez, o Verdão pressionou a última linha de marcação do Ceará.

Aos 20 minutos, o jovem atacante Estêvão quase abriu o placar, mas o goleiro Fernando Miguel fez boa defesa e evitou o gol. Aos poucos, o Ceará passou a trocar passes na intermediária ofensiva e conseguiu desacelerar o ritmo da partida.

Após controlar o jogo e administrar o resultado durante boa parte do primeiro tempo, o Palmeiras viu, aos 43 minutos, Pedro Henrique driblar Weverton e balançar as redes. O gol, no entanto, foi revisado pelo VAR e anulado por impedimento.

O nome do segundo tempo foi Estêvão. Aos 15 minutos, o atacante fez bela jogada individual pela direita e foi derrubado dentro da área pela defesa rival. Inicialmente, Anderson Daronco não marcou o pênalti, mas voltou atrás após recomendação do VAR. Na cobrança, o jovem parou em Fernando Miguel, mas marcou no rebote.

Na sequência, Lucas Evangelista encontrou Estêvão na esquerda. O atacante partiu para cima da marcação, aplicou duas pedaladas e acertou um chute no ângulo, sem chances para o goleiro. Com três gols de vantagem no placar agregado, o Verdão controlou a partida e ainda balançou as redes mais uma vez, com Flaco López.