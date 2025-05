Oportunista e letal, o Palmeiras eliminou o Ceará no Allianz Parque e avançou de fase na Copa do Brasil. Assim como nos melhores momentos da "era Abel Ferreira", a equipe controlou o adversário, mostrou segurança no sistema defensivo e foi precisa quando teve a chance de definir o jogo.

+ Palmeiras vence com dois gols de Estêvão e avança às oitavas da Copa do Brasil

Em uma temporada de altos e baixos para o padrão já apresentado anteriormente, Estêvão voltou a brilhar com a camisa alviverde e foi decisivo ao encaminhar a classificação ainda na metade do segundo tempo. Dos pés do atacante saíram as jogadas dos dois primeiros gols, o que lhe rendeu aplausos efusivos da torcida ao ser substituído na reta final.

A retomada do atacante vem em um momento chave da temporada. Líder do Brasileirão e dono da melhor campanha da fase de grupos da Libertadores, o Palmeiras ajusta os últimos detalhes antes da viagem para os Estados Unidos, onde disputará o Mundial de Clubes, principal competição do calendário alviverde em 2025.

A comissão técnica indicou que realiza, desde o início do ano, um planejamento específico para chegar com força máxima ao Mundial. Além de trabalhos físicos individualizados, Abel Ferreira promoveu rodízio no elenco durante o Campeonato Paulista, além de algumas partidas do Brasileirão e da Libertadores.

— Eles (informações do departamento médico) mostram se vale a pena arriscar algum atleta. Nesse momento, temos que tentar ser mais equilibrados. Alguns jogadores ficam fora do jogo ou do 11 inicial, para chegarem no Mundial todos preparados e disponíveis — afirmou João Martins, auxiliar técnico do Palmeiras, após a vitória sobre o Red Bull Bragantino

Estêvão disputa bola com Rafael Ramos durante partida entre Palmeiras e Ceará (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Palmeiras esvazia departamento médico

Aliado ao bom desempenho dentro das quatro linhas, o Palmeiras praticamente zerou o departamento médico e aguarda apenas o retorno do atacante Bruno Rodrigues, que deve estar à disposição na próxima semana, para o duelo contra o Sporting Cristal.

Raphael Veiga, com lombalgia, foi poupado na última partida, mas não preocupa para a sequência da temporada. Já Micael, que ficou afastado por cerca de um mês, se recuperou de uma entorse no tornozelo e retornou ao banco de reservas.

Felipe Anderson, por sua vez, deixou o gramado com dores na coxa direita e será reavaliado pelo departamento médico do clube. A tendência é que o jogador seja poupado no duelo contra o Flamengo.

O plano de Abel, apesar da derrota na final do Paulistão para o maior rival, se mostrou acertado, e o Palmeiras chega ao momento mais importante da temporada liderando ou classificado em todas as competições que disputa. A contagem regressiva já começou e faltam três semanas para o duelo contra o Porto, na estreia do Mundial de Clubes.