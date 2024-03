Após ultrapassar Paulo Nunes, Rony reencontra time que já sofreu gol do camisa 10 do Palmeiras

Rony comemora gol sobre a Ponte Preta no Allianz Parque (Foto: Cesar Greco/ Ag. Palmeiras)







Copiar Link

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 15/03/2024 - 11:25 • São Paulo

O Palmeiras enfrenta a Ponte Preta neste sábado (16), na Arena Barueri, em jogo único que vale vaga na semifinal do Paulistão 2024.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Time de melhor campanha na primeira fase do Estadual, o Verdão conta com o faro de gol do atacante Rony, que marcou o tento da última vitória alviverde no campeonato, gol que fez ele chegar a marca de 63 bolas na rede na sua história no Verdão, ultrapassando ninguém menos do que a lenda Paulo Nunes na artilharia do Maior do Brasil.

No último confronto entre Palmeiras x Ponte Preta, Rony acabou balançando as redes e fechando o placar em 3 a 0 para o Verdão sobre a Macaca no Allianz Parque, em jogo válido pelo Paulistão de 2022. Murilo e Luan fizeram os outros dois gols do atual bicampeão paulista.

Ao site oficial do Palmeiras, Rony celebrou o importante gol marcado sobre o Botafogo-SP e já projetou as quartas do Paulista:

- Muito feliz pelo gol, foi especial para mim e dá muita confiança para o restante da temporada. Foi importante ter feito o gol da última vitória. Feliz também por termos nos classificado em primeiro, pois era o nosso objetivo. Então é dever cumprido, chegou o momento do mata-mata. Agora exige muito foco, concentração e muita determinação para buscarmos a classificação. Estou muito motivado e espero seguir contribuindo e ajudando a equipe - disse o camisa 10 do Verdão.

Com 12 jogos e nove finalizações certas nessa temporada, Rony já tem três gols nesse Paulista e briga com Flaco López por uma vaga como titular diante da Macaca.

A bola rola para Palmeiras x Ponte Preta neste sábado (16), a partir das 18h (horário de Brasília), na Arena Barueri, e o jogo terá transmissão da Cazé TV e do Paulistão Play.