Após sofrer com parada, comerciantes celebram volta do Palmeiras ao Allianz Parque

Escrito por Gabriel Amorim • Publicada em 21/03/2024 - 12:50 • São Paulo

Exatamente daqui uma semana, o Palmeiras enfim retornará ao Allianz Parque após mandar cinco jogos na Arena Barueri, por conta da reforma no gramado sintético da belíssima arena alviverde localizada na Pompéia, bairro da zona oeste da cidade.

Por conta da ausência do Verdão no bairro que cresceu em torno dele ao longo dos seus mais de 109 anos de história, muitos lojistas e comerciantes que dependem dos jogos pra sobreviver estão passando apuros neste início de temporada.

Segundo apuração do Lance!, em relação as lojas que vendem artigos oficiais do clube, a queda no faturamento em fevereiro e março chegou a quase 50%, e bares da região também sofrem com a queda de receita, inclusive um estabelecimento teve a água cortada pela Sabesp por falta de pagamento.

- Os jogos movimentam muito a região, principalmente nessa época do ano, com lançamento de produtos, camisas de jogo e a linha de treino e viagem que foi lançada agora. O entorno vive em função do Palmeiras, e os jogos são essenciais para a sobrevivência das lojas, bares e restaurantes. Jogos por aqui despertam até a curiosidade em turistas que visitam São Paulo - disse um funcionário de uma loja que não quis se identificar.

Entre os cinco jogos que o Palmeiras teve que mandar em Barueri neste período, entre eles teve um clássico contra o Corinthians, um dos jogos em que o entorno do Allianz Parque mais fatura durante toda a temporada.

- Tive uma queda de mais de 60% do meu faturamento. Os jogos do começo do ano são o nosso carro chefe, ficar sem esses jogos não foi fácil. A expectativa agora é a gente conseguir retomar, esperamos que o torcedor volte com muita sede e que o Palmeiras classifique pra final do Paulista - disse o dono de um bar na rua Caraíbas.

O retorno do Palmeiras para o Allianz Parque está marcado para a próxima quinta-feira (28), quando o Verdão encara o Novorizontino, pela semifinal do Paulistão 2024.