Escrito por Lance! • Publicada em 20/03/2024 - 13:22 • São Paulo (SP)

A Federação Paulista de Futebol (FPF) detalhou as semifinais do Paulistão, que serão disputadas a partir da próxima semana.

O Palmeiras contará com a reabertura do Allianz Parque para enfrentar o Novorizontino, na quinta-feira (28). Enquanto isso, o Santos irá jogar na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, contra o Bragantino, na quarta (27).

DATAS, HORÁRIOS E ONDE ASSISTIR ÀS SEMIFINAIS DO PAULISTÃO

Santos x Bragantino - quarta-feira, 27 de março, às 20h30 - Onde assistir: Cazé TV e Paulistão Play.

- quarta-feira, 27 de março, às 20h30 - Onde assistir: Cazé TV e Paulistão Play. Palmeiras x Novorizontino - quinta-feira, 28 de março, às 21h35 - Onde assistir: Record, Cazé TV, TNT/Max e Paulistão Play.

Ambas as semifinais serão disputadas em partidas únicas. Em caso de empates, a decisão do finalista do Paulistão será nos pênaltis.

O Palmeiras eliminou a Ponte Preta para avançar de fase, e o Novorizontino tirou o São Paulo. O Santos derrotou a Portuguesa, e o Bragantino passou pela Inter de Limeira nas quartas de final.