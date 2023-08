A atriz Larissa Manoela, que está em alta na mídia após expor uma briga pelo patrimônio financeiro com os próprios pais, acabou tendo um site com o próprio nome colocado à venda por um diretor adjunto do Palmeiras por R$ 47.500. Michel Fazolin afirmou, em entrevista ao 'uol', que é dono do domínio "larissamanoelaoficial.com.br" e aproveitou o momento para tentar lucrar com a comercialização.