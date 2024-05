Copiar Link

Publicada em 22/05/2024

Flaco López tinha contrato com o Palmeiras até junho de 2027. Contudo, apesar do longo período ainda restante no compromisso, o clube decidiu renovar o vínculo até o fim do mesmo ano. A ideia do Verdão foi reconhecer e valorizar a evolução do argentino, segundo apuração do Lance!.

Em 2024, são 11 gols e quatro assistências anotadas. Somente neste ano, Flaco López balançou as redes mais vezes do que em todas as duas últimas temporadas pelo Palmeiras. O clube, portanto, reconheceu a importância do centroavante, que também deve ter um aumento salarial.

Além disso, o atacante é visto internamente como promissor. Ainda com 23 anos, ele faz parte do planejamento a longo prazo do Verdão e pode evoluir ainda mais no ataque palmeirense. O técnico Abel Ferreira, inclusive, já fez diversos elogios sobre o amadurecimento do atleta.

O Palmeiras também buscou bindá-lo de um possível assédio. No início da temporada, por exemplo, o River Plate (ARG) buscou a contratação de Flaco. Contudo, o Verdão nunca quis negociá-lo. Afinal, foram depositados cerca de R$ 35 milhões para contratar o jogador junto ao Lanús, em 2022, e apenas uma proposta acima dos padrões do mercado fariam com que o Alviverde mudasse de ideia.

Flaco é o homem gol do Verdão em 2024 e conta com a confiança da comissão técnica (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

A informação da renovação contratual foi publicada inicialmente pelo "Ge" e confirmada pelo Lance!.

Artilheiro da temporada alviverde, Flaco López foi titular do Palmeiras no Paulistão, quando viveu sua fase mais goleadora. Foram 10 gols marcados em 15 partidas disputadas, além de duas assistências, uma delas na final do torneio, contra o Santos.