- Tive a oportunidade de conversar com ela, é capitã de equipe, uma hora trocando ideias, falando sobre experiência na Espanha, voleibol por lá, Itália, Rússia, no Brasil, entender as dinâmicas… Perguntei como foi a transição de deixar de ser profissional, é um luto que se faz. Ela tinha um podcast que queria passar a mensagem que o jogador deve ser preparar para esta transição - contou o português, que ficou muito abalado: