Após conquistar o Brasileiro Sub-20, Palmeiras amplia vantagem na ponta da lista de vencedores

O Palmeiras segue empilhando taças também nas categorias de base. Na noite desta terça-feira (26), dia em que o clube completou 111 anos de história, a equipe Sub-20 conquistou o Campeonato Brasileiro da categoria pela quarta vez, sendo bicampeão consecutivo. O técnico Abel Ferreira e seu auxiliar Vitor Castanheira foram ao Allianz Parque acompanhar a vitória do Verdão, nos pênaltis, sobre o RB Bragantino, por 4 a 3. Os times empataram sem gols no tempo normal.

O primeiro título do Palmeiras veio em 2018, batendo o Vitória. Na sequência, em 2022, o time superou o Corinthians para ficar com a taça. No ano passado, as Crias da Academia derrotaram o Cruzeiro na decisão, e agora celebram mais uma conquista que faz com que o time se isole no topo de vencedores.

Esta foi a sexta final no geral e a quarta seguida do time paulista, com três títulos no período (2022, 2024 e 2025). O Verdão também chegou à decisão em 2023, mas perdeu a competição para o Flamengo.

Campanha do Palmeiras

O time comandado por Lucas Andrade disputou 23 partidas pelo Brasileiro Sub-20 deste ano, com 16 vitórias, cinco empates e duas derrotas, somando 50 gols marcados e 24 sofridos – os artilheiros da equipe no torneio foram Erick Belé e Riquelme Fillipi, com nove tentos cada. O Alviverde venceu todos os 13 jogos nos quais atuou como mandante na competição.

Com o título, o Palmeiras garantiu vaga na Libertadores de 2026, e esta será a terceira vez que o time alviverde participará do torneio continental Sub-20.

Paralelamente ao Brasileiro, o time Sub-20 do Verdão disputa o Campeonato Paulista. Na segunda fase da competição, a equipe terá pela frente o Sertãozinho – o jogo de ida será no dia 06 de setembro (sábado), às 15h (de Brasília), no Estádio Frederico Dalmaso, em Sertãozinho.

Palmeiras Sub-20: Aranha; Gilberto (Rodrigo), Robson, Benedetti e Arthur (Luis Saboia); Coutinho (Larson), Larson e Erick Belé (Marcio Vitor); Heittor (Thalys), Luighi (Sorriso) e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Veja a lista de vencedores do torneio da categoria:

Palmeiras: quatro títulos, em 2018, 2022, 2024 e 2025;

Flamengo: dois títulos, em 2019 e 2023;

Internacional: um título, em 2021;

Fluminense: um título, em 2015.;

Atlético-MG: um título, em 2020;

Botafogo: um título, em 2016;

Cruzeiro: um título, em 2017.