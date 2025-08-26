Palmeiras treina com novidade no aniversário e inicia preparação para jogo com Corinthians

O Palmeiras retornou aos treinamentos na manhã desta terça-feira (26) e iniciou a preparação para o duelo contra o Corinthians, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Os titulares na vitória sobre o Sport realizaram trabalho de recuperação física, enquanto o restante do elenco foi a campo e realizou trabalhos técnicos.

Suspenso no último compromisso da equipe, Aníbal Moreno está liberado para o clássico no final de semana. Já Paulinho e Raphael Veiga cumpriram cronograma com o Núcleo de Saúde e Performance (NSP).

Primeiro, o grupo comandado por Abel Ferreira aprimorou lançamentos, cruzamentos e finalizações. Na sequência, participou de um duelo de quatro contra quatro em campo reduzido.

Contratado no início do ano, Lucas Evangelista ganhou sequência na equipe titular após a saída de Richard Ríos, vendido ao Benfica, de Portugal. Em entrevista à TV do clube, o jogador destacou o clima positivo na Academia de Futebol e elogiou o trabalho da comissão técnica

- Trabalhamos todos os dias, durante a semana, justamente para conseguir essas vitórias. Então, o trabalho que fazemos está se concretizando. É bom porque fica um pouco mais leve para trabalhar, passa mais confiança para quem está jogando, para quem está entrando também, todos sempre somando. O ambiente fica mais leve e as coisas acabam fluindo de uma maneira até mais natural - afirmou o meio-campista.

Aníbal Moreno retorna ao time para o jogo contra o Corinthians após cumprir suspensão automáticas (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Feliz Aniversário! Palmeiras completa 111 anos de história

Nesta terça-feira (26), o Palmeiras completa 111 anos de história. Lucas Evangelista se mostrou honrado por participar de parte dessa trajetória e agradeceu o tratamento de todos os funcionários do clube desde a sua chegada.

- Eu me sinto muito abençoado, muito honrado em vestir essa camisa. Estou aqui há pouco tempo, mas é uma gratidão enorme pelo clube, pelo staff. Todos os funcionários me tratam muito bem, a torcida também, desde que eu cheguei me identifiquei muito, o pessoal me trata muito bem. Agradeço o carinho de todos, é uma honra estar vestindo essa camisa. Parabenizar o clube por esses 111 anos de muitas glórias, muitas conquistas e que assim seja sempre - completou.