Jornalista compara Filipe Luís com Abel Ferreira: ‘Tem soluções’

Flamengo e Palmeiras são dois dos clubes, que prometem brigar até a última rodada pelo título do Campeonato Brasileiro de 2025. Diante do cenário, o jornalista Arnaldo Ribeiro comparou os atuais momentos dos técnicos Filipe Luís, do Rubro-Negro, e Abel Ferreira, do Alviverde.

Durante o programa "Posse de Bola", do canal "Uol Esporte", o comunicador afirmou que o comandante do Flamengo tem conseguido ter melhores resultados que o adversário. Arnaldo Ribeiro destacou que Filipe Luís conseguiu encontrar melhores soluções com as perdas e chegadas de jogadores ao elenco do que Abel Ferreira.

- O Palmeiras teria uma vantagem sobre o Flamengo nesta temporada. O trabalho de longo prazo do Abel Ferreira, um técnico mais experiênte que o do rival. Mas não estou vendo isso em campo. Até as soluções que o Filipe encontrou com alguns imprevistos, sobre tudo o Gerson, além de lesões, foram mais rápidas que a do Abel - iniciou o jornalista, antes de completar.

- O time do Filipe já está jogando pra cacete, o do Abel não. Então, o Abel está pressionado por ele mesmo. Porque ele está devendo. Não para mim, mas para o torcedor do Palmeiras. E ele sabe disso. Esta devendo como técnico de futebol. Não basta ganhar de três do Sport, porque o outro está ganhando de oito - concluiu.

Flamengo x Palmeiras

Atualmente, o Rubro-Negro lidera o Campeonato Brasileiro, com 46 pontos, quatro a mais que o Alviverde, que se encontra na segunda colocação. Vale destacar, que a equipe de Abel Ferreira tem um jogo a menos que o adversário.

Na 21ª rodada, ambos os times venceram. De um lado, o Palmeiras venceu o Sport por 3 a 0, no Allianz Parque, na última segunda-feira (25). No mesmo dia, o Flamengo goleou o Vitória por 8 a 0, no Maracanã.

Em questão de momento, a equipe do técnico Filipe Luís se encontra embalada e sem pressão da torcida. Por outro lado, Abel Ferreira ainda é alvo de críticas de parte de torcedores do Palmeiras.

O treinador ainda busca afastar o fantasma da eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil deste ano. O Alviverde encara o rival neste domingo (31), às 18h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 22ª rodada do Brasileirão.