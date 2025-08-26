Primeiro jogo oficial do Palmeiras; veja adversário, ano e placar
Em 24/1/1915, o Palestra Itália — atual Palmeiras — entrou em campo.
- Matéria
- Mais Notícias
O que hoje conhecemos como Sociedade Esportiva Palmeiras começou a ganhar forma em 26 de agosto de 1914, quando um grupo de imigrantes italianos do bairro do Brás, em São Paulo, fundou o Palestra Itália. Inspirados pela tradição do futebol italiano — especialmente por clubes como Torino e Pro Vercelli, que haviam visitado o Brasil — os idealizadores Luigi Cervo, Ezequiel Simone, Luigi Marzo e Vincenzo Ragognetti deram início ao clube que buscava representar toda a colônia ítalo-brasileira na cidade. O Lance! conta tudo sobre o primeiro jogo oficial do Palmeiras.
Relacionadas
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Durante os primeiros meses, o time realizou apenas treinamentos e partidas internas. Mas, em 24 de janeiro de 1915, chegou o momento da estreia oficial: um amistoso contra o Savoia, de Votorantim (à época distrito de Sorocaba), válido pela Taça Savoia — o primeiro título disputado pelo clube. O Palestra venceu por 2 a 0, com gols de Bianco e Alegretti, e o zagueiro Bianco entrou para a história como autor do primeiro gol oficial da equipe.
Primeiro jogo oficial do Palmeiras
Detalhes marcantes da estreia
A partida aconteceu no interior paulista, em Votorantim, com o carregado sentimento de “terra que vem recebendo os primeiros passos oficiais do Palestra Itália”. A vitória por 2 a 0 não foi apenas um placar: foi a legitimação do clube como entidade esportiva.
Segundo a memória alviverde oficial, esse jogo não foi só o primeiro da história, mas também um passo simbólico, confirmando que a sociedade recém-fundada estava viva e pronta para construir sua trajetória.
O significado histórico da estreia
Nos tempos de amadorismo, realizar um jogo oficial era um passo fundamental para um clube aspirar a disputar competições estaduais como o Campeonato Paulista. O Palestra superou essa etapa com vitória, legitimando-se no cenário esportivo.
Embora ainda sem competição oficial organizada naquele momento, o clube visava filiação à liga paulista e a consolidação de sua estrutura. A estreia e o título simbólico da Taça Savoia deram base para isso — e o gol de Bianco eternizou seu nome na fundação do clube.
A sequência no Campeonato Paulista
Após a estreia, o Palestra teve de aguardar sua entrada em competições formais. Em 13 de maio de 1916, o clube fez sua estreia oficial em campeonato organizado pela APEA (Associação Paulista de Esportes Atléticos), enfrentando o Mackenzie College, no campo da Chácara da Floresta, e empatando por 1 a 1, com gol de Gobbato
Essa participação marcou o verdadeiro início da trajetória em disputas oficiais de verdade. Nos anos seguintes, o Palestra venceria seu primeiro Campeonato Paulista em 1920, quebrando a hegemonia dos clubes tradicionais da época.
O legado da primeira partida do Palmeiras
A estreia oficial do clube foi muito além de um jogo: começou a construir a identidade de um time com raízes imigrantes, senso comunitário e paixão pelo esporte. Essa base viabilizou a transformação do clube — que mais tarde se tornaria o Palmeiras — em uma das maiores forças do futebol brasileiro e internacional.
O primeiro jogo oficial foi o primeiro de milhares. De lá em diante, o Palestra abraçou a modernidade, infraestrutura com estádio próprio (Parque Antarctica) e títulos expressivos, até a mudança de nome em 1942, quando tornou-se Sociedade Esportiva Palmeiras.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias