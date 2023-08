O Palmeiras venceu o Cruzeiro por 1 a 0, neste segunda-feira (14), pela 19ª rodada do Brasileirão. E o triunfo veio no último minuto da partida, com assistência de Raphael Veiga para Flaco López. Após a partida, o técnico Abel Ferreira fala sobre o desempenho do Verdão em entrevista coletiva. Confira no vídeo acima: