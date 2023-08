Com gol de Flaco López no último minuto da partida, o Palmeiras bateu o Cruzeiro por 1 a 0, nesta segunda-feira (14), pela 19ª rodada do Brasileirão. O camisa 18 entrou no segundo tempo no lugar de Zé Rafael e garantiu a vitória do Verdão. A torcida ainda viveu momentos de tensão à espera da análise do VAR, mas acabou celebrando o triunfo palmeirense no Allianz Parque. Veja as notas do Lance!