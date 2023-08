Como se esperava do time mandante, o Palmeiras impôs seu jogo e ficou com a posse de bola, mas tinha muita dificuldade para penetrar na área do Cruzeiro. O Verdão se movimentava, gerava espaços, mas no momento de concluir a jogada, não foi eficiente. O primeiro chute no gol foi apenas aos 36 minutos. Enquanto isso, a Raposa aproveitava os erros do adversário e encontrava brechas, não é à toa que as melhores chances foram da equipe mineira na etapa inicial. O empate, no entanto, fez jus à falta de qualidade no jogo.