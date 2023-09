O próximo confronto do atacante pelo Palmeiras, será nesta sexta-feira (22), às 16h, no Dérbi contra o Corinthians. Em situações opostas na tabela, o rival chega ao confronto zerado na terceira fase do estadual, com duas derrotas. Por outro lado, em caso de vitória, o Alviverde pode chegar aos nove pontos, e encaminhar a classificação para o mata-mata do Paulista sub-20.