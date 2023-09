Com a assinatura do contrato, a companhia da presidente do Alviverde ficará responsável pela modernização do estádio, que inclui até uma cobertura, mas principalmente as condições do gramado. A ideia é colocar uma grama sintética, assim como acontece no Allianz Parque. A decisão da Prefeitura de Barueri para conceder o controle à iniciativa privada é a manutenção onerosa de um estádio, que depende de uma capacidade de investimento que o munícipio não consegue arcar.