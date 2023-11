O Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 0 neste sábado (11), na Arena Barueri, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Palmeiras foi aos 62 pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Brasileirão, ultrapassando Grêmio e Botafogo, ambos com 59 e que ainda jogam neste domingo (12). Após a vitória, o técnico Abel Ferreira concede entrevista coletiva. Veja no vídeo acima.