O Internacional começou melhor a partida na Arena Barueri, dominando as principais ações e com mais posse de bola. Alan Patrick teve grande chance para abrir o placar aos 13', mas furou no momento da finalização. O Palmeiras logo respondeu com Endrick, porém a bola bateu na trave. Os visitantes continuaram levando perigo, e o Verdão apostou suas fichas nos contra-ataques. Aos 37', em jogada de velocidade, Zé Rafael abriu o placar para os donos da casa com uma "ajudinha" da defesa colorada, que acabou desviando a bola e tirando qualquer chance de defesa para Rochet.