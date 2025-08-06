Escalação do Corinthians: Dorival Júnior repete estratégia contra o Palmeiras
Timão está pronto para o confronto contra o rival
O Corinthians está pronto para encarar o Palmeiras, nesta quarta-feira (6), às 21h30 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Dorival Júnior terá força máxima à disposição para o Derby no Allianz Parque.
O treinador poupou os titulares no empate por 1 a 1 contra o Fortaleza, na última rodada do Brasileirão, visando o confronto contra o Palmeiras. Os únicos desfalques serão o volante Maycon, por problema muscular, e o lateral-esquerdo Hugo, que se recupera de uma cirurgia de hérnia.
Dorival Júnior repete a escalação do primeiro jogo das oitavas de final. Na última quarta-feira (30), o Corinthians bateu o Palmeiras por 1 a 0, na Neo Química Arena, com gol de Memphis. Com o resultado, o Timão terá a vantagem do empate contra o rival.
Na linha defensiva, Dorival Júnior volta a apostar em André Ramalho e Gustavo Henrique. A dupla ganhou a confiança do treinador e se mantém na equipe titular para o duelo decisivo pela Copa do Brasil.
O Corinthians inicia o jogo com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis e Yuri Alberto
Como vem o Palmeiras?
Abel Ferreira também poupou os titulares na última partida do Verdão pelo Campeonato Brasileiro, o empate por 2 a 2 com o Vitória, no domingo (3), no Barradão. O treinador irá com força máxima para o duelo contra o Corinthians.
O Palmeiras entra em campo com: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.
Busca pela vaga e fim de jejum
Caso se classifique, o Corinthians irá faturar cerca de R$ 4,7 milhões de premiação da CBF. Mais do que isso, o Timão pode eliminar o rival pela primeira vez em duelo fora do âmbito estadual. Até aqui foram cinco confrontos, dois pelo Rio-SP, dois pela Libertadores, e um pelo Brasileirão
