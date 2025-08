Meia do Palmeiras mira passos de Estêvão e Endrick para chegar ao profissional

Um dos destaques das categorias de base do Palmeiras e capitão do sub-17, Luis Felipe é um dos responsáveis pela campanha alviverde no Brasileirão da categoria, em que o clube lidera com quatro pontos de vantagem sobre o Cruzeiro, segundo colocado.

As boas atuações pela base alviverde garantiram a Luis Felipe convocações para a Seleção Brasileira. Atualmente, o meia tem contrato válido até 2026, e as partes mantêm conversas para estender o vínculo, de acordo com apuração da reportagem.

- Meu foco está em desempenhar meu bom futebol dentro de campo e ajudar o Palmeiras dentro dos objetivos nas competições, fico feliz com o reconhecimento, mas prefiro viver a momento. Temos feito um grande início de competição, a equipe está evoluindo a cada jogo - afirmou.

Apesar do destaque na categoria sub-17, Luis Felipe ainda não recebeu oportunidades no elenco profissional. A tendência é que o atleta seja reavaliado no início da próxima temporada, tendo a Copa São Paulo de Futebol Júnior como uma das principais vitrines.

O meia mira os passos de alguns dos principais destaques revelados pela Academia de Futebol que se transferiram para o futebol europeu, como Estêvão e Endrick, atualmente no Chelsea e no Real Madrid, respectivamente.

Luis Felipe, meio-campista do Palmeiras, durante partida do Campeonato Brasileiro sub-17 (Foto: Fábio Menotti / S.E Palmeiras)

- Fico muito feliz em estar desempenhando novamente um grande futebol e ajudando a equipe detro de campo. Meu objetivo é evoluir dia a dia e continuar vivendo boa fase - completou.

