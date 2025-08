Durante o programa "Lance a Lance!" desta quarta-feira (6), os comentaristas debateram sobre o Dérbi Paulista na Copa do Brasil. Segundo o apresentador João Pedro Sombra, apesar de o Palmeiras ter um elenco melhor, os jogadores de ataque do Corinthians podem desequilibrar o duelo, especialmente o holandês Memphis Depay.

- Eu acho que o Corinthians, em termos de talentos desequilibrantes, é melhor, por mais que tenha um elenco pior. O Corinthians tem jogadores de um quilate, no ataque, que o Palmeiras não tem. Garro, Yuri Alberto e Memphis. O Palmeiras não tem ninguém do nível do Memphis - afirmou.

Assista ao "Lance a Lance!" completo abaixo. O debate citado começa no minuto 01:006:20.

Outro comentarista presente na atração ao vivo do Lance!, Pedro Werneck concordou que o holandês destoa tecnicamente, mas ressaltou o momento mais delicado dos outros atletas citados.

- Em poder de decisão, realmente não tem. O Yuri Alberto voltando de lesão, o Garro não faz um bom ano, apesar de ter esse potencial, mas o Memphis pode ser esse fator desequilibrante. Ele não participa tanto assim do jogo, poderia até participar mais, mas quando a bola chega nele... - disse.

No jogo de ida, o único gol da partida saiu dos pés de Memphis Depay, que balançou as redes do Palmeiras aos 34 minutos da segunda etapa. O primeiro duelo aconteceu na Neo Química Arena, casa do Corinthians. O confronto de volta acontece no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira (6). Os dois times pouparam seus principais jogadores na última partida do Brasileirão.

Memphis Depay em ação contra o Palmeiras no jogo de ida da Copa do Brasil (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Números de Memphis no jogo de ida contra o Palmeiras

90 minutos jogados

1 gol (em 1 finalização)

2 dribles (1 certo)

1 pênalti sofrido

48 ações com a bola

1 passe decisivo

22/29 passes certos

1 falta cometida

2 faltas sofridas

1 impedimento