Confira escalação do Palmeiras para encarar o Corinthians na Copa do Brasil

O Palmeiras está escalado para o confronto contra o Corinthians, na noite desta quarta-feira (6), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Abel Ferreira optou por repetir a formação do último compromisso, com Gustavo Gómez e Micael na zaga.

Poupados no empate com o Vitória, pelo Brasileirão, Vitor Roque, Facundo Torres e Ramón Sosa retornam ao time titular e formam o trio de ataque. No meio de campo, Aníbal atua como primeiro volante, com Lucas Evangelista e Mauricio completando o setor.

Paulinho (cirurgia na perna), Bruno Rodrigues (transição física), Bruno Fuchs (edema na coxa) e Murilo (lesão no mesmo local) são os desfalques da noite. Felipe Anderson, por sua vez, está recuperado de lesão no quadril e volta a ser opção no banco de reservas.

Abel Ferreira repete escalação do Palmeiras que enfrentou o Corinthians no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Escalação do Palmeiras

Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Facundo Torres, Ramón Sosa e Vitor Roque.

Banco de reservas: Marcelo Lomba, Marcos Rocha, Vanderlan, Felipe Anderson, Raphael Veiga, Luighi, Benedetti, Emiliano Martínez, Flaco López, Thalys, Allan e Arthur.

Time do Corinthians

Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (6), no Allianz Parque, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Após a derrota por 1 a 0 no confronto de ida, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para se classificar. Caso triunfe por apenas um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.