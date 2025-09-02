Andreas Pereira abre o jogo sobre escolha pelo Palmeiras e revela conversa com Abel

Última contratação do Palmeiras nesta janela de transferências, Andreas Pereira desembarcou no Brasil na última segunda-feira (1º) e, horas depois, se apresentou à Academia de Futebol. 12ª reforço desde o início do ano, o meia assinou contrato válido até dezembro de 2028.

Contratado para suprir a saída de Richard Ríos, que acertou com o Benfica após o Mundial de Clubes, Andreas revelou os motivos para escolher o Palmeiras, além de detalhar conversas com o técnico Abel Ferreira.

- A estrutura aqui é de um clube de elite da Europa, pode se comparar com a elite do mundo essa estrutura. Estou muito feliz de estar aqui, poder fazer parte. Aqui tem tudo que um jogador precisa para se desenvolver e dar resultado. Isso é o mais importante - afirmou.

- Conversei com o Abel brevemente, ele me mandou uma mensagem quando concretizou a negociação. Espero ajudar, sou um jogador que pode ajudar no meio de campo com gols ou assistências, defendendo. Sou um jogador dinâmico e espero conseguir fazer isso aqui no Palmeiras - completou.

Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira acumulou passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e pela Lazio, da Itália, antes de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. Depois, defendeu o Fulham por três temporadas.

Andreas Pereira está regularizado no BID e está à disposição da comissão técnica para o próximo compromisso do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Andreas Pereira agradece esforço da diretoria do Palmeiras

Em entrevista ao canal oficial do clube, Andreas Pereira agradeceu à presidente Leila Pereira e Anderson Barros, responsáveis diretos por destravar as negociações com o Fulham.

- Agradeço à presidente Leila (Pereira), ao Anderson Barros (diretor de futebol), todos que falaram comigo e tornaram possível essa transferência. Meu pai e meus empresários também. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje e defender o Palmeiras. Recebi um carinho imenso do torcedor, minha família também. Ficamos surpresos com a quantidade de comentários no Instagram nos últimos dias, o carinho que senti. Foi especial para mim - finalizou.

Andreas Pereira já está registrado no BID da CBF e deve realizar sua estreia no dia 13 de setembro, quando o Palmeiras recebe o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

