imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Andreas Pereira abre o jogo sobre escolha pelo Palmeiras e revela conversa com Abel

Meia chega para ocupar a vaga de Richard Ríos, vendido ao Benfica após o Mundial de Clubes

imagem cameraAndreas Pereira, novo reforço do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 02/09/2025
15:40
  Matéria
  • Mais Notícias

Última contratação do Palmeiras nesta janela de transferências, Andreas Pereira desembarcou no Brasil na última segunda-feira (1º) e, horas depois, se apresentou à Academia de Futebol. 12ª reforço desde o início do ano, o meia assinou contrato válido até dezembro de 2028.

+ Palmeiras acerta venda de Thalys ao Almería; veja detalhes da negociação

Contratado para suprir a saída de Richard Ríos, que acertou com o Benfica após o Mundial de Clubes, Andreas revelou os motivos para escolher o Palmeiras, além de detalhar conversas com o técnico Abel Ferreira.

- A estrutura aqui é de um clube de elite da Europa, pode se comparar com a elite do mundo essa estrutura. Estou muito feliz de estar aqui, poder fazer parte. Aqui tem tudo que um jogador precisa para se desenvolver e dar resultado. Isso é o mais importante - afirmou.

- Conversei com o Abel brevemente, ele me mandou uma mensagem quando concretizou a negociação. Espero ajudar, sou um jogador que pode ajudar no meio de campo com gols ou assistências, defendendo. Sou um jogador dinâmico e espero conseguir fazer isso aqui no Palmeiras - completou.

Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira acumulou passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e pela Lazio, da Itália, antes de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. Depois, defendeu o Fulham por três temporadas.

Andreas Pereira está regularizado no BID e está à disposição da comissão técnica para o próximo compromisso do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Andreas Pereira agradece esforço da diretoria do Palmeiras

Em entrevista ao canal oficial do clube, Andreas Pereira agradeceu à presidente Leila Pereira e Anderson Barros, responsáveis diretos por destravar as negociações com o Fulham.

- Agradeço à presidente Leila (Pereira), ao Anderson Barros (diretor de futebol), todos que falaram comigo e tornaram possível essa transferência. Meu pai e meus empresários também. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje e defender o Palmeiras. Recebi um carinho imenso do torcedor, minha família também. Ficamos surpresos com a quantidade de comentários no Instagram nos últimos dias, o carinho que senti. Foi especial para mim - finalizou.

Andreas Pereira já está registrado no BID da CBF e deve realizar sua estreia no dia 13 de setembro, quando o Palmeiras recebe o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Contratações do Palmeiras janela de transferências

  1. Carlos Miguel (goleiro)
  2. Micael (zagueiro)
  3. Bruno Fuchs (zagueiro)
  4. Khellven (lateral)
  5. Jefté (lateral)
  6. Emiliano Martínez (volante)
  7. Lucas Evangelista (volante)
  8. Andreas Pereira (volante)
  9. Ramón Sosa (atacante)
  10. Vitor Roque (atacante)
  11. Facundo Torres (atacante)
  12. Paulinho (atacante)

