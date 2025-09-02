Andreas Pereira abre o jogo sobre escolha pelo Palmeiras e revela conversa com Abel
Meia chega para ocupar a vaga de Richard Ríos, vendido ao Benfica após o Mundial de Clubes
- Matéria
- Mais Notícias
Última contratação do Palmeiras nesta janela de transferências, Andreas Pereira desembarcou no Brasil na última segunda-feira (1º) e, horas depois, se apresentou à Academia de Futebol. 12ª reforço desde o início do ano, o meia assinou contrato válido até dezembro de 2028.
D’Alessandro diz se jogou mais que ídolos de Flamengo e Palmeiras: ‘Eu’
Fora de Campo
Elenco de folga, jogos decisivos na Libertadores e Brasileiro: veja a agenda do Palmeiras em setembro
Palmeiras
Piquerez e Emiliano Martínez, do Palmeiras, se apresentam para defender Uruguai
Palmeiras
+ Palmeiras acerta venda de Thalys ao Almería; veja detalhes da negociação
Contratado para suprir a saída de Richard Ríos, que acertou com o Benfica após o Mundial de Clubes, Andreas revelou os motivos para escolher o Palmeiras, além de detalhar conversas com o técnico Abel Ferreira.
- A estrutura aqui é de um clube de elite da Europa, pode se comparar com a elite do mundo essa estrutura. Estou muito feliz de estar aqui, poder fazer parte. Aqui tem tudo que um jogador precisa para se desenvolver e dar resultado. Isso é o mais importante - afirmou.
- Conversei com o Abel brevemente, ele me mandou uma mensagem quando concretizou a negociação. Espero ajudar, sou um jogador que pode ajudar no meio de campo com gols ou assistências, defendendo. Sou um jogador dinâmico e espero conseguir fazer isso aqui no Palmeiras - completou.
Formado nas categorias de base do Manchester United, Andreas Pereira acumulou passagens por Granada e Valencia, da Espanha, e pela Lazio, da Itália, antes de atuar no futebol brasileiro com a camisa do Flamengo. Depois, defendeu o Fulham por três temporadas.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Andreas Pereira agradece esforço da diretoria do Palmeiras
Em entrevista ao canal oficial do clube, Andreas Pereira agradeceu à presidente Leila Pereira e Anderson Barros, responsáveis diretos por destravar as negociações com o Fulham.
- Agradeço à presidente Leila (Pereira), ao Anderson Barros (diretor de futebol), todos que falaram comigo e tornaram possível essa transferência. Meu pai e meus empresários também. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje e defender o Palmeiras. Recebi um carinho imenso do torcedor, minha família também. Ficamos surpresos com a quantidade de comentários no Instagram nos últimos dias, o carinho que senti. Foi especial para mim - finalizou.
Andreas Pereira já está registrado no BID da CBF e deve realizar sua estreia no dia 13 de setembro, quando o Palmeiras recebe o Internacional, no Allianz Parque, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Contratações do Palmeiras janela de transferências
- Carlos Miguel (goleiro)
- Micael (zagueiro)
- Bruno Fuchs (zagueiro)
- Khellven (lateral)
- Jefté (lateral)
- Emiliano Martínez (volante)
- Lucas Evangelista (volante)
- Andreas Pereira (volante)
- Ramón Sosa (atacante)
- Vitor Roque (atacante)
- Facundo Torres (atacante)
- Paulinho (atacante)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias